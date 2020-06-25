«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается». Брат Хабиба продолжает троллить Конора
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в очередной раз поддел бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Абубакар выложил в «Инстаграме» фото с поединка Хабиба и Конора, который состоялся в октябре 2018 года, когда россиянин победил ирландца, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается», — написал Абубакар Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Напомним, после боя Хабиб Нурмагомедов спровоцировал потасовку, набросившись на Диллона Денниса. Фраза Хабиба «Орлы в клетке не сидят», сказанная им в одном из интервью, стала значимой для ММА-сообщества.
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