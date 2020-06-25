Джастин Гэтжи рассказал, почему не любит борьбу в боях

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал, из-за чего не любит борьбу в боях.

«Я всегда был против борьбы, потому что это отнимает много сил. Я вышел из семиминутного боя по правилам борьбы и почти не мог ходить. То, как я борюсь — не подходит для сохранения энергии. Я не борюсь, чтобы не тратить энергию», — приводит слова Гэтжи Bloody Elbow.

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Гэтжи, который владеет титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, станет обладатель соответствующего пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов. Поединок американского бойца и его ровесника Нурмагомедова планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Гэтжи 22 победы и 2 поражения в MMA, у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.