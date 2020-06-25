Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не даст Макгрегору реванша

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не даст Макгрегору реванша
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что россиянин не собирается давать реванш ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.

Напомним, Макгрегор не раз заявлял о желании провести реванш с Нурмагомедовым, но тот отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Недавно Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи.

Брат Хабиба потроллил Макгрегора на тему коронавируса. Фото
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020