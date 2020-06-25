Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не даст Макгрегору реванша

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что россиянин не собирается давать реванш ирландскому бойцу Конору Макгрегору.
Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.
Напомним, Макгрегор не раз заявлял о желании провести реванш с Нурмагомедовым, но тот отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Недавно Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.
Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи.
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