Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова

Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что испытывает уважение к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Я уважаю Хабиба, он очень сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям. Мне нравится его подход к делу. Он не треплется ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то это и так становится всем ясно.

Его стиль боя мне тоже нравится, потому что он старается побеждать досрочно. Думают, будто бы я не люблю грэпплинг и борьбу, но это чепуха. Мне не нравится лишь бездействие в партере. А Хабиб старается бить соперников в голову и душить их», — сказал Масвидаль в прямом эфире в своём «инстаграме».

Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.