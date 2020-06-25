Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова

Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что испытывает уважение к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Я уважаю Хабиба, он очень сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям. Мне нравится его подход к делу. Он не треплется ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то это и так становится всем ясно.

Его стиль боя мне тоже нравится, потому что он старается побеждать досрочно. Думают, будто бы я не люблю грэпплинг и борьбу, но это чепуха. Мне не нравится лишь бездействие в партере. А Хабиб старается бить соперников в голову и душить их», — сказал Масвидаль в прямом эфире в своём «инстаграме».

Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.

Менеджера Хабиба разозлило, что тот не попал на обложку игры UFC 4. Фото
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020