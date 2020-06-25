Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова
Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что испытывает уважение к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Я уважаю Хабиба, он очень сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям. Мне нравится его подход к делу. Он не треплется ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то это и так становится всем ясно.
Его стиль боя мне тоже нравится, потому что он старается побеждать досрочно. Думают, будто бы я не люблю грэпплинг и борьбу, но это чепуха. Мне не нравится лишь бездействие в партере. А Хабиб старается бить соперников в голову и душить их», — сказал Масвидаль в прямом эфире в своём «инстаграме».
Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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