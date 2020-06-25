В UFC рассказали, как будет проходить тестирование на коронавирус на «Бойцовском острове»

В июле 2020 года UFC планирует провести серию турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В промоушене рассказали, что увеличат количество тестов на коронавирус для каждого спортсмена до пяти.



Все бойцы, их команды и сотрудники UFC пройдут первый тест на COVID-19 за 48 часов до отлёта в Абу-Даби. По прибытии им предстоит вторая проверка. После этого участников расселят по отелям, где они будут оставаться на карантине. Далее они пройдут третий тест. Бойцы вернутся на карантин, пока не будут готовы результаты. Затем спортсменов переправят на остров Яс, где им сделают четвёртый предсоревновательный тест.



Заключительный тест всем участникам предстоит пройти после боёв, и лишь в случае отрицательного результата им будет разрешено отправиться домой.

Фото доступно на странице Марка Раймонди в «Твиттере».

Напомним, в турнирах на «Бойцовском острове» выступят 10 россиян: Пётр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Александр Романов, Лиана Джоджуа, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Мовсар Евлоев и Умар Нурмагомедов.