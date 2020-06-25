«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 55

В минском Prime Hall сегодня, 25 июня, состоится вечер смешанных единоборств BFC 55. В его рамках пройдёт два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, за ним, в 22:00 мск, последует турнир ММА.



В главном бою вечера за пояс чемпиона BFC по правилам MMA любители единоборств увидят непобеждённого Азамата Джамхатова (5-0) и легковеса Евгения Сибирского-Манько (6-5).



В главном бою вечера по правилам К-1 любители единоборств увидят Евгения Волчека (5-1) и Никиту Шостака (6-1).



Следить за онлайн-трансляцией BFC 54 можно будет на «Чемпионате» начиная с 19:55.