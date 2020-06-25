Фьюри объяснил, почему сорвался его бой с Тайсоном на $ 500 млн

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объяснил, почему планы организовать его поединок с легендарным Майком Тайсоном провалились. Напомним, ранее 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках.

«Люди Майка связались со мной, мы с ним пообщались по телефону. Всё было реально, но мы так и не договорились.

Тот, кто предлагал Майку гонорар, пришёл к нам с сумасшедшим предложением. Майк говорил о $ 500 миллионах, но цифра, которую мы увидели на бумаге, была просто насмешкой. В ESPN предложили мне $ 10 миллионов за выставочный бой, но мне кажется, что сейчас уже все отказались от этой идеи», — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.