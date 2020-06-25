Махачев: Хабиб в первую очередь мусульманин, уже потом он сильный боец и чемпион UFC

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о подготовке к турнирам UFС и поделился мнением о чемпионе организации Хабибе Нурмагомедове.



«Во время карантина старался соблюдать самоизоляцию. Оборудовал спортзал дома, поставил там штангу, повесил две груши. По поводу следующего боя ведутся переговоры. Есть вариант подраться на одном турнире с Хабибом. Повторюсь, переговоры ведутся. Что касается меня, то я готов выступить уже в ближайшее время.



Как готовлюсь к турниру? Зависит от того, когда снимут ограничения. В любом случае первый сбор будет в Дагестане, можно поехать в горы, на море потренироваться. Заключительный этап проведём за границей.



Хабиб в первую очередь поставил себя мусульманином. Уже потом он сильный боец и чемпион UFC. Он должен подавать пример. И показать, каким должен быть настоящий мусульманин. Не те мусульмане, которых показывают по телевизору и которые творят безобразия в других странах», — рассказал Махачев в интервью SNTV.

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