Фьюри: Уайлдеру меня не победить

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о Деонтее Уайлдере.
«Ему меня не победить, и это факт. Вот что имеет значение. Деонтей Уайлдер не сможет победить Тайсона Фьюри. Да, он способен нанести мощный удар, любой из супертяжей может это, но ему не победить. Я уже дважды его побил. Но нельзя совершенно списывать со счетов такого человека, как Уайлдер», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.
Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.
Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.
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