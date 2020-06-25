Масвидаль снова заявил о готовности подраться с Хабибом

Боец полусреднего веса третий номер рейтинга UFC в этой весовой категории Хорхе Масвидаль в очередной раз заявил о готовности провести бой с чемпионом лиги в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. При этом он подчеркнул, что ради такого боя промоушен должен будет выплатить большую сумму.
«Если мне заплатят то, чего я стою, то на 100% буду готов спуститься в лёгкий дивизион ради встречи с Хабибом. Мне нравится, что делает Нурмагомедов, он лучший в своём весе, и уже этого достаточно, чтобы принять этот вызов. Но для организации такой встречи UFC надо будет хорошо поработать», — сказал Масвидаль в интервью, фрагмент которого размещён на канале ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Масвидаль конфликтует с руководством лиги именно из-за финансовых разногласий. Спортсмен убеждён, что гонорары в UFC нужно увеличить.
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