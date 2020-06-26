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Брат Нурмагомедова удалил издевательский пост в адрес Макгрегора

Брат Нурмагомедова удалил издевательский пост в адрес Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Абубакар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, удалил со своей страницы в «Инстаграме» издевательский пост, адресованный экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

24 июня Абубакар выложил в социальной сети фото с поединка Хабиба и Конора. В частности, он подобрал кадр, на котором его двоюродный брат проводит болевой приём ирландцу и подписал его следующим образом:

«Это когда коронавирус и ты дышать не можешь», — подписал боец фотографию.

После этого ирландец ответил Абубакару и на фоне такой шутки усомнился в том, что Адбулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, действительно болен коронавирусом.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в октябре 2018 года. Россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде.

Брат Хабиба потроллил Макгрегора на тему коронавируса. Фото
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