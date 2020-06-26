Джон Джонс: мне нечего терять. UFC поймёт, что я особенный боец

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс готов воздержаться от участия в поединках, пока руководство промоушена не согласиться с его условиями.
«Мне нечего терять. Нет, я не хочу драться в ближайшее время и не заинтересован в боях в UFC, пока мне не заплатят то, что я считаю достойным. Многие фанаты будут продолжать смотреть UFC и поддерживать их сторону, и у меня нет проблем с этим. Я только что сам оплатил подписку на трансляции.
Но я уверен — крайне важно отстаивать то, что вы считаете правильным. Думаю, в конце концов UFC поймёт, что они упрямы. Осознают, что я особенный боец. Уверен, что они пойдут мне навстречу», — приводит слова Джонса MMA Fighting.
Напомним, конфликт Джона Джонса и Даны Уайта начался после того, как президент лиги не захотел удовлетворить финансовые запросы бойца и отказался от организации схватки Джонса с Фрэнсисом Нганну.
- 26 июня 2020
-
11:00
-
10:02
-
09:42
-
09:02
-
03:29
-
00:33
- 25 июня 2020
-
23:42
-
22:54
-
21:42
-
20:53
-
20:45
-
19:41
-
17:24
-
16:21
-
15:31
-
15:00
-
14:04
-
13:00
-
12:08
-
12:01
-
11:10
-
10:02
-
09:10
-
06:36
-
05:20
-
00:13
-
00:07
- 24 июня 2020
-
23:52
-
22:48
-
21:38
-
21:10
-
20:28
-
18:48
-
17:31
-
16:02