Джон Джонс: мне нечего терять. UFC поймёт, что я особенный боец

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс готов воздержаться от участия в поединках, пока руководство промоушена не согласиться с его условиями.



«Мне нечего терять. Нет, я не хочу драться в ближайшее время и не заинтересован в боях в UFC, пока мне не заплатят то, что я считаю достойным. Многие фанаты будут продолжать смотреть UFC и поддерживать их сторону, и у меня нет проблем с этим. Я только что сам оплатил подписку на трансляции.

Но я уверен — крайне важно отстаивать то, что вы считаете правильным. Думаю, в конце концов UFC поймёт, что они упрямы. Осознают, что я особенный боец. Уверен, что они пойдут мне навстречу», — приводит слова Джонса MMA Fighting.



Напомним, конфликт Джона Джонса и Даны Уайта начался после того, как президент лиги не захотел удовлетворить финансовые запросы бойца и отказался от организации схватки Джонса с Фрэнсисом Нганну.