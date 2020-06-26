Девушка-боец, снимавшаяся обнажённой: в «Инстаграме» могу заработать больше, чем в UFC

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, заявила, что её доходы от рекламы в «Инстаграме» могут превысить её заработки в качестве спортсменки.

Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.

«Все знают, сколько я зарабатываю боями. $ 46 тыс. за выступление и ещё столько же за победу. Я не скрываю этого. Я могу заработать гораздо больше за счет «инстаграма», просто рекламируя там разные бренды. Это о чём-то да говорит.

В шоу «Танцы со звёздами» я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC с учётом побед и бонусов. Это к разговору о том, сколько вообще можно заработать боями», — цитирует Ванзант BJPenn.

11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.