Легендарного боксёра 69-летнего Роберто Дурана госпитализировали с коронавирусом

Легендарный панамский боксёр Роберто Дуран попал в больницу в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его сын Робин.

«Результаты тестов моего отца только что пришли. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Слава богу, в настоящий момент у него нет других симптомов, кроме простудных. Он не находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, но за ним наблюдают медики. Его лёгкие в порядке, и мы надеемся, что всё будет хорошо», — написал Робин Дуран в своём «инстаграме».

69-летний Дуран считается одним из лучших спортсменов в истории Панамы. Он был чемпионом мира по разным версиям в четырёх весовых категориях. Всего на его счету в профессиональном боксе 119 боёв, в которых он одержал 103 победы (в том числе 70 нокаутом) и потерпел 16 поражений.