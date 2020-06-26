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Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Порье — Хукер

Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Порье — Хукер
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка легковесов Дастина Порье и Дэна Хукера, которые выйдут в октагон на турнире в Лас-Вегасе завтра, 27 июня.

По мнению Мендеса, небольшой перевес на стороне Порье.

«Cчитаю Дастина фаворитом. Посмотрим, как всё сложится. У Порье ведь есть два оружия, а вот у Хукера — лишь одно.

Дэн, как по мне, превосходит Порье в кикбоксинге, поэтому ему нужно держать дистанцию. В ближней дистанции Дастин боксирует лучше. В клинче лучше Хукер, а в партере — Порье.

На стороне Дастина и то, что он боролся с классными соперниками. Помните, как перед сражением с Хабибом он провёл отличную серию боёв и побил нескольких сложных соперников?» — рассказал Мендес в своём YouTube-канале.

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