Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Порье — Хукер

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка легковесов Дастина Порье и Дэна Хукера, которые выйдут в октагон на турнире в Лас-Вегасе завтра, 27 июня.

По мнению Мендеса, небольшой перевес на стороне Порье.

«Cчитаю Дастина фаворитом. Посмотрим, как всё сложится. У Порье ведь есть два оружия, а вот у Хукера — лишь одно.

Дэн, как по мне, превосходит Порье в кикбоксинге, поэтому ему нужно держать дистанцию. В ближней дистанции Дастин боксирует лучше. В клинче лучше Хукер, а в партере — Порье.

На стороне Дастина и то, что он боролся с классными соперниками. Помните, как перед сражением с Хабибом он провёл отличную серию боёв и побил нескольких сложных соперников?» — рассказал Мендес в своём YouTube-канале.