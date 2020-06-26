Фьюри признал, что оба его боя с Джошуа могут сорваться
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри не исключил, что его поединки с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO, могут не состояться. Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух поединков: первый бой должен стать объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
«Даже в самых смелых своих мечтах я не уверен, что этот бой состоится. Я никогда не был полностью уверен в том, что подерусь с Энтони Джошуа», — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.
На счету Фьюри 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 30 побед, ещё один поединок закончился вничью. У Джошуа 23 победы и одно поражение.
Фьюри объяснил, почему сорвался его бой с Тайсоном на $ 500 млн
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