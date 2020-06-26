Поветкин и Уайт проведут поединок 22 августа и поборются за титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин проведёт следующий поединок 22 августа, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на странице в «Твиттере». Его соперником, как и ожидалось, станет Диллиан Уайт. На кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.
Изначально эта встреча должна была состояться в мае, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.
40-летний Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря минувшего года. Тогда он на вечере бокса в Саудовской Аравии встретился с Майклом Хантером, бой завершился вничью. Уайт последний раз бился на том же турнире, что и Поветкин, тогда он победил Мариуша Ваха.
В том же вечере бокса примет участие Сергей Кузьмин. Его соперником станет Мартин Баколе.
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