«Ты дурак?» Брат Хабиба поспорил с подписчиком в «Инстаграме»

Абубакар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, привлёк к себе большое внимание со стороны болельщиков после публикации издевательского поста о Коноре Макгрегоре.
Невзирая на то что он уже удалил пост, высмеивающий ирландца, подписчики по-прежнему ему напоминают о нём. В частности, под новым сообщением Абубакара в «Инстаграме» развернулась дискуссия о том, почему брат Хабиба удалил изображение с Конором Макгрегором.
«Конор заставил Абушку удалить пост. Конор — король», — написал пользователь социальной сети. Абубакар не остался в долгу и задал подписчику следующий вопрос: «Ты дурак?».
Напомним, 24 июня Абубакар выложил в социальной сети фото с поединка Хабиба и Конора. В частности, он подобрал кадр, на котором его двоюродный брат проводит болевой приём ирландцу и подписал его следующим образом:
«Это когда коронавирус и ты дышать не могут», — подписал боец фотографию.
После этого ирландец ответил Абубакару и на фоне такой шутки усомнился в том, что Адбулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, действительно болен коронавирусом.
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