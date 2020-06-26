Олейник подписал новый контракт с UFC

43-летний боец UFC тяжеловес Алексей Олейник подписал с лигой новый контракт. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Подписываю новый контракт. Когда пишешь роман, чувствуешь себя примерно так», — написал спортсмен на своей странице.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Олейника в социальной сети.

Напомним, россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время он провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. Последний раз он появлялся в октагоне в минувшем месяце, когда раздельным решением судей победил экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. В августе турнир с участием Алексея возглавит турнир UFC. Его соперником станет экс-претендент на титул Деррик Льюис.