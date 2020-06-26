Поветкин: побоксировать с Уайтом будет интересно. Рад, что есть дата нашего боя

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин прокомментировал информацию о подтверждении его поединка с Диллианом Уайтом. Эта встреча состоится 22 августа, а на её кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

«Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае. Диллиан — хороший, сильный боксёр, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой, так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой», — приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на странице в «Инстаграме».

Напомним, для россиянина схватка с британцем станет первой в 2020 году. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда его бой с Майклом Хантером завершился вничью.