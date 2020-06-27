Тактаров: я бы с удовольствием побухал, но когда мне это сделать?

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров пообщался в эфире «Инстаграма» со своими подписчиками. Один из них попытался обидеть Тактарова и написал, что тот вышел в эфир после пьянки. Олег в ответ на это дал понять, что у него нет времени на употребление спиртных напитков.

«Когда мне бухать? Ну когда? Когда мне? Фильм сделал, это сделал, починил всё. Я бы с удовольствием, но когда мне это сделать? Тут на велосипеде покатался, там встретился, там написал, там сценарий. Когда мне с бодуна-то быть? Сегодня целый день работал, с вами в эфире общаюсь. Я с удовольствием, но найдите мне этот отрезочек времени. И вообще, кто из вас меня знает лично», — сказал Тактаров во время эфира в «Инстаграме».