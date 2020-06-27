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Хукер считает, что Хабиб проиграет Гэтжи

Хукер считает, что Хабиб проиграет Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер дал прогноз на поединок чемпиона лиги в этом дивизионе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. Новозеландец убеждён, что именно Гэтжи может стать первым бойцом, который справится с Хабибом.

«Мне определённо интересно их противостояние. Если говорить о навыках Гэтжи, то он обладает такими умениями, которые доставят Хабибу проблемы. У него невероятная защита в плане борьбы и вместе с тем он хорош в стойке, где может нанести сопернику серьёзный урон. У него также отличная выносливость. Определённо, он станет для Нурмагомедова сложнейшим испытанием и я склоняюсь к тому, что успех будет за Джастином», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Ожидается, что Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в сентябре.

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