Хукер считает, что Хабиб проиграет Гэтжи

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер дал прогноз на поединок чемпиона лиги в этом дивизионе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. Новозеландец убеждён, что именно Гэтжи может стать первым бойцом, который справится с Хабибом.
«Мне определённо интересно их противостояние. Если говорить о навыках Гэтжи, то он обладает такими умениями, которые доставят Хабибу проблемы. У него невероятная защита в плане борьбы и вместе с тем он хорош в стойке, где может нанести сопернику серьёзный урон. У него также отличная выносливость. Определённо, он станет для Нурмагомедова сложнейшим испытанием и я склоняюсь к тому, что успех будет за Джастином», — приводит слова Хукера MMA Fighting.
Ожидается, что Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в сентябре.
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