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Гвоздик дал первый комментарий после завершения карьеры, объяснив своё решение

Гвоздик дал первый комментарий после завершения карьеры, объяснив своё решение
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, что заставило его принять решение о завершении карьеры. По словам украинца, к этому привело сразу несколько факторов.

«Чувствую себя отлично, просто понял, что пришло время перемен. Ситуация с коронавирусом… Понимал, что придётся начинать гонку за титулом практически с начала. Это первый фактор. Вторая причина — мне 33 года, я здоров и хочу быть здоровым и дальше. Сейчас занят поиском новых возможностей в жизни. Я здоров и чувствую себя сильнее, чем когда-либо, рад, что у меня это есть», — приводит слова Гвоздика BoxingScene.

Напомним, последний раз Александр появлялся на ринге в октябре 2019 года и досрочно уступил Артуру Бетербиеву.

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