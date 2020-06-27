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Гвоздик — о поражении от Бетербиева: Артур был готов лучше

Гвоздик — о поражении от Бетербиева: Артур был готов лучше
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик вспомнил о поражении в объединительном бою с Артуром Бетербиевым. Украинец признал, что соперник был лучше готов.

«Что случилось в том поединке? Кто-то был готов лучше. Артур был подготовлен лучше. Такое случается, дерьмо случается, понимаете. Что касается моего визита в больницу после той встречи, это была просто мера предосторожности. Недавно на ринге случилось несколько смертей. К тому же вы знаете Тедди Атласа. Он всегда хочет быть уверенным, что всё в порядке, и он заставил меня обратиться к врачам. Как бы то ни было, всё в порядке», — приводит слова Гвоздика BoxingScene.

Напомним, Гвоздик уступил Бетербиеву в октябре минувшего года.

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