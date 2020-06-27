Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

UFC Вегас 4. Полный файткард турнира: Порье — Хукер и другие бои

UFC Вегас 4. Полный файткард турнира: Порье — Хукер и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 27 на 28 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретятся Дастин Порье и Дэн Хукер.

В соглавном поединке турнира встретятся Майк Перри и Микки Галл.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

Основной кард турнира UFC Вегас 4:

Дастин Порье (№ 3) — Дэн Хукер (№ 5) — лёгкий вес
Майк Перри — Микки Галл — полусредний вес
Морис Грин — Джан Вилланте — тяжёлый вес
Брендан Аллен — Кайл Даукаус — средний вес
Филипе Линс — Таннер Босер — тяжёлый вес
Шон Вудсон — Кайл Нельсон — промежуточный вес

Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:

Луис Пенья — Кама Ворси — лёгкий вес
Такаси Сато — Джейсон Уитт — полусредний вес
Кей Хансен — Джин Ю Фрей — женский минимальный вес
Джордан Гриффин — Юссеф Залал — полулёгкий вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020