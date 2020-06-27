UFC Вегас 4. Полный файткард турнира: Порье — Хукер и другие бои

В ночь с 27 на 28 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретятся Дастин Порье и Дэн Хукер.



В соглавном поединке турнира встретятся Майк Перри и Микки Галл.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



Основной кард турнира UFC Вегас 4:



Дастин Порье (№ 3) — Дэн Хукер (№ 5) — лёгкий вес

Майк Перри — Микки Галл — полусредний вес

Морис Грин — Джан Вилланте — тяжёлый вес

Брендан Аллен — Кайл Даукаус — средний вес

Филипе Линс — Таннер Босер — тяжёлый вес

Шон Вудсон — Кайл Нельсон — промежуточный вес



Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:



Луис Пенья — Кама Ворси — лёгкий вес

Такаси Сато — Джейсон Уитт — полусредний вес

Кей Хансен — Джин Ю Фрей — женский минимальный вес

Джордан Гриффин — Юссеф Залал — полулёгкий вес.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.