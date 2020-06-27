Олейник рассказал о тренировке по системе Адриано Челентано

43-летний боец UFC тяжеловес Алексей Олейник поделился с подписчиками новой методикой тренировок. Об этом Олейник рассказал в своём «инстаграме».



«Покроссфитил и завалил несколько деревьев, огромная влажность и на улице +38. Тренировки по системе Адриано Челентано», — написал боец в своём «инстаграме».

Ранее Алексей подписал новый контракт с UFC. Напомним, россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время он провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. Последний раз он появлялся в октагоне в минувшем месяце, когда раздельным решением судей победил экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. В августе турнир с участием Алексея возглавит турнир UFC. Его соперником станет экс-претендент на титул Деррик Льюис.