Олейник рассказал о тренировке по системе Адриано Челентано
43-летний боец UFC тяжеловес Алексей Олейник поделился с подписчиками новой методикой тренировок. Об этом Олейник рассказал в своём «инстаграме».
«Покроссфитил и завалил несколько деревьев, огромная влажность и на улице +38. Тренировки по системе Адриано Челентано», — написал боец в своём «инстаграме».
Ранее Алексей подписал новый контракт с UFC. Напомним, россиянин выступает в UFC с 2014 года. За это время он провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. Последний раз он появлялся в октагоне в минувшем месяце, когда раздельным решением судей победил экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. В августе турнир с участием Алексея возглавит турнир UFC. Его соперником станет экс-претендент на титул Деррик Льюис.
- 27 июня 2020
-
21:55
-
20:50
-
18:52
-
18:09
-
16:55
-
15:57
-
14:36
-
13:51
-
12:28
-
11:57
-
10:43
-
09:47
-
00:48
-
00:10
- 26 июня 2020
-
22:38
-
21:25
-
20:25
-
19:41
-
18:29
-
18:06
-
17:43
-
16:01
-
15:28
-
15:00
-
14:08
-
13:02
-
11:58
-
11:00
-
10:02
-
09:42
-
09:02
-
03:29
-
00:33
- 25 июня 2020
-
23:42
-
22:54
Партнерский контент