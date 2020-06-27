Прямая трансляция турнира UFC Vegas 4

В ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретятся Дастин Порье и Дэн Хукер. Бой начнётся примерно в 6:00.



В соглавном поединке турнира встретятся Майк Перри и Микки Галл.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.



Основной кард турнира UFC Вегас 4:



Дастин Порье — Дэн Хукер

Майк Перри — Микки Галл

Морис Грин — Джан Вилланте

Брендан Аллен — Кайл Даукаус.



Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:



Луис Пенья — Кама Ворси

Мара Ромеро Борелла — Миранда Маверик

Филипе Линс — Таннер Босер

Шон Вудсон — Кайл Нельсон

Такаси Сато — Рамиз Брахимадж

Кей Хансен — Джин Ю Фрей

Джордан Гриффин — Юссеф Залал.