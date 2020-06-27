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Прямая трансляция турнира UFC Vegas 4

Прямая трансляция турнира UFC Vegas 4
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретятся Дастин Порье и Дэн Хукер. Бой начнётся примерно в 6:00.

В соглавном поединке турнира встретятся Майк Перри и Микки Галл.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.

Основной кард турнира UFC Вегас 4:

Дастин Порье — Дэн Хукер
Майк Перри — Микки Галл
Морис Грин — Джан Вилланте
Брендан Аллен — Кайл Даукаус.

Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:

Луис Пенья — Кама Ворси
Мара Ромеро Борелла — Миранда Маверик
Филипе Линс — Таннер Босер
Шон Вудсон — Кайл Нельсон
Такаси Сато — Рамиз Брахимадж
Кей Хансен — Джин Ю Фрей
Джордан Гриффин — Юссеф Залал.

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