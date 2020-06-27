Гвоздик: Бетербиев не дал бы мне реванш

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик назвал одной из причин завершения карьеры невозможность провести реванш с Артуром Бетербиевым.



«Я всегда пытаюсь трезво оценивать реальность. В нашем контракте не было ни слова о возможном реванше. Всё зависело от него. Но я принял это. На его месте я бы действовал точно так же. Я понимаю, что он не дал бы мне реванш», — приводит слова Гвоздика BoxingScene.



Напомним, последний раз Александр появлялся на ринге в октябре 2019 года и досрочно проиграл Артуру Бетербиеву.



До перехода в профессионалы Гвоздик долго выступал на любительском ринге. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы. На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков, победив в 17 из них.