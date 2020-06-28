Холлоуэй поздравил Порье с наградой. Дастин ответил «Спасибо, чемпион»

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье поблагодарил Макса Холлоуэя за поздравления, навав его чемпионом.



Накануне Порье стал первым обладателем премии UFC Honors имени Форреста Гриффина, которая присуждается бойцам, которые занимаются общественной и благотворительной деятельностью.



«Спасибо, чемпион», — ответил в своём «твиттере» на поздравления Порье.



Порье предыдущий раз дрался в сентябре 2019 года, и тогда он досрочно уступил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. На данный момент Дастин занимает третье место в рейтинге организации. 28 июня ему предстоит поединок с Дэном Хукером.



Напомним, Порье и Холлоуэй провели бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе 13 апреля 2019 года, тот поединок закончился победой Порье.