«Готовлю брата к сентябрю». Хабиб показал тренировку с Тухуговым

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил фото и видео с совместной тренировки с Зубайрой Тухуговым.

«Брат Зубайра Тухугов готовится на сентябрь. Сегодня была интенсивная, тяжёлая тренировка. Борьба и качка», — написал Нурмагомедов.



Это уже вторая за несколько дней тренировка Нурмагомедова с Тухуговым. 24 июня бойцы провели совместную борцовскую тренировку.



Недавно менеджер Зубайры Ризван Магомедов рассказал, что его клиент проведёт следующий поединок в UFC в августе или сентябре. Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.