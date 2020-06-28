«Готовлю брата к сентябрю». Хабиб показал тренировку с Тухуговым
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил фото и видео с совместной тренировки с Зубайрой Тухуговым.
«Брат Зубайра Тухугов готовится на сентябрь. Сегодня была интенсивная, тяжёлая тренировка. Борьба и качка», — написал Нурмагомедов.
Это уже вторая за несколько дней тренировка Нурмагомедова с Тухуговым. 24 июня бойцы провели совместную борцовскую тренировку.
Недавно менеджер Зубайры Ризван Магомедов рассказал, что его клиент проведёт следующий поединок в UFC в августе или сентябре. Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
Нурмагомедов провёл совместную борцовскую тренировку с Тухуговым
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