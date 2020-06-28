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Грин победил Вилланте на UFC Вегас 4

Грин победил Вилланте на UFC Вегас 4
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В рамках основного карда Морис Грин встретился с Джаном Вилланте.

Бой завершился победой Мориса Грина удушающим приёмом. Грин одержал восьмую победу в смешанных единоборствах, при четырёх поражениях. Вилланте в свою очередь потерпел 12-е поражение в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер. Напомним, что для Порье предстоящая встреча станет первой с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

В соглавном поединке турнира встретятся Майк Перри и Микки Галл.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 12), Лас-Вегас, США
Джиан Вилланте - Морис Грин (W)
28 июня 2020, воскресенье. 04:40 МСК
Морис Грин
Окончено
TKO
Джиан Вилланте
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