Грин победил Вилланте на UFC Вегас 4

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В рамках основного карда Морис Грин встретился с Джаном Вилланте.

Бой завершился победой Мориса Грина удушающим приёмом. Грин одержал восьмую победу в смешанных единоборствах, при четырёх поражениях. Вилланте в свою очередь потерпел 12-е поражение в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер. Напомним, что для Порье предстоящая встреча станет первой с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

В соглавном поединке турнира встретятся Майк Перри и Микки Галл.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.