Глава UFC Уайт показал фото октагона на берегу «Бойцовского острова»
Президент UFC Дана Уайт показал фотографию октагона с «Бойцовского острова» в Абу-Даби.
Фото: «Инстаграм» Дана Уайта
Ранее в UFC подтвердили, что «Бойцовский остров» промоушена находится в Абу-Даби. Согласно представленному расписанию, в период с 11 по 25 июля там пройдёт четыре турнира.
Напомним, ранее сообщалось, что титульный поединок россиянина Петра Яна с Жозе Алду за пояс чемпиона в легчайшем весе пройдёт именно на «Бойцовском острове». Ожидается, что там также выступит ряд других российских бойцов. В частности, о таком намерении заявлял Рустам Хабилов.
Ранее сообщалось, что проведение боёв в Абу-Даби обусловлено тем, что там нет таких жёстких ограничительных мер, связанных с карантином, как в США и многих других странах мира.
«Бойцовский остров» UFC находится в Абу-Даби. Там пройдут четыре турнира за две недели
- 28 июня 2020
-
06:57
-
06:46
-
06:41
-
05:53
-
05:15
-
02:39
-
00:41
- 27 июня 2020
-
23:51
-
23:00
-
21:55
-
20:50
-
18:52
-
18:09
-
16:55
-
15:57
-
14:36
-
13:51
-
12:28
-
11:57
-
10:43
-
09:47
-
00:48
-
00:10
- 26 июня 2020
-
22:38
-
21:25
-
20:25
-
19:41
-
18:29
-
18:06
-
17:43
-
16:01
-
15:28
-
15:00
-
14:08
-
13:02
Партнерский контент