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Глава UFC Уайт показал фото октагона на берегу «Бойцовского острова»

Глава UFC Уайт показал фото октагона на берегу «Бойцовского острова»
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт показал фотографию октагона с «Бойцовского острова» в Абу-Даби.

Фото: «Инстаграм» Дана Уайта

Ранее в UFC подтвердили, что «Бойцовский остров» промоушена находится в Абу-Даби. Согласно представленному расписанию, в период с 11 по 25 июля там пройдёт четыре турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что титульный поединок россиянина Петра Яна с Жозе Алду за пояс чемпиона в легчайшем весе пройдёт именно на «Бойцовском острове». Ожидается, что там также выступит ряд других российских бойцов. В частности, о таком намерении заявлял Рустам Хабилов.

Ранее сообщалось, что проведение боёв в Абу-Даби обусловлено тем, что там нет таких жёстких ограничительных мер, связанных с карантином, как в США и многих других странах мира.

«Бойцовский остров» UFC находится в Абу-Даби. Там пройдут четыре турнира за две недели
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