Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи приняли решение отдать победу Порье — 48-47, 48-47, 48-46. Дастин одержал 26-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Хукер в свою очередь потерпел девятое поражение при 20 победах.

Напомним, что для Порье этот бой стал первым с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.