Порье и Хукер получили бонус за «Лучший бой турнира»
Ранним утром 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. По его итогам лига традиционно распределила несколько бонусов.
Так, выплаты в размере $ 50 тыс. за «Лучший бой вечера» получили участники главного события шоу Дастин Порье и Дэн Хукер, сообщает MMA Fighting. Победу в этой схватке одержал Порье.
Бонус за «Выступление вечера» в размере $ 50 тыс. получил Хулиан Эроза, победивший удушающим приёмом дебютанта лиги Шона Вудсона. Чек на такую же сумму за «Выступление вечера» получила дебютантка лиги Кей Хансен, справившаяся с Джин Ю Фрей.
Напомним, следующий турнир UFC состоится 11 июля в Абу-Даби. На шоу UFC 251 состоится титульный поединок Петра Яна с Жозе Алду.
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