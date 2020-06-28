Фергюсон — о бое Порье — Хукер: отличная работа, джентльмены

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон отреагировал на схватку главного боя турнира UFC Вегас 4, в котором Дастин Порье единогласным решением судей победил Дэна Хукера.

«Отличный бой. Отличная работа, джентльмены», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Порье и Хукер получили бонус за «Лучший бой вечера». Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентябре минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.

Следующий турнир UFC состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.