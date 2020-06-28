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Порье и Хукер госпитализированы после поединка на турнире UFC Вегас 4

Порье и Хукер госпитализированы после поединка на турнире UFC Вегас 4
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретились бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье и Дэн Хукер. По итогам бескомпромиссной и яркой схватки победа решением судей досталась Дастину.

После боя оба спортсмена были доставлены в больницу, сообщает ESPN.

Напомним, поединок Порье и Хукера получил бонус как «Лучший бой вечера». Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентября минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.

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