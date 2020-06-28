Все бойцы, побеждавшие Фелдера, проиграли следующий бой. Он шутит о проклятии
Ранним утром 28 июня по московскому времени Дэн Хукер провёл поединок на турнире UFC Вегас 4 c Дастином Порье и проиграл единогласным решением судей. Это первое поражение новозеландца с 2018 года. До этого у него была серия из трёх побед, последняя из которых зафиксирована в противостоянии с Полом Фелдером.
Интересно, что ещё перед турниром многие отмечали, что все бойцы, побеждавшие Фелдера, непременно проигрывали следующий поединок. Тенденция продолжилась. Пол также не оставил этот факт без внимания и пошутил о проклятии.
«Проклятие продолжается», — написал боец в социальной сети «Твиттер».
После побед над Фелдером проигрывали также Эдсон Барбоза, Росс Пирсон, Франциско Триналдо и Майк Перри.
- 28 июня 2020
-
13:07
-
12:48
-
11:57
-
11:39
-
10:40
-
10:16
-
10:10
-
09:27
-
08:32
-
06:57
-
06:46
-
06:41
-
05:53
-
05:15
-
02:39
-
00:41
- 27 июня 2020
-
23:51
-
23:00
-
21:55
-
20:50
-
18:52
-
18:09
-
16:55
-
15:57
-
14:36
-
13:51
-
12:28
-
11:57
-
10:43
-
09:47
-
00:48
-
00:10
- 26 июня 2020
-
22:38
-
21:25
-
20:25
Партнерский контент