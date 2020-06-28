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Все бойцы, побеждавшие Фелдера, проиграли следующий бой. Он шутит о проклятии

Все бойцы, побеждавшие Фелдера, проиграли следующий бой. Он шутит о проклятии
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 28 июня по московскому времени Дэн Хукер провёл поединок на турнире UFC Вегас 4 c Дастином Порье и проиграл единогласным решением судей. Это первое поражение новозеландца с 2018 года. До этого у него была серия из трёх побед, последняя из которых зафиксирована в противостоянии с Полом Фелдером.

Интересно, что ещё перед турниром многие отмечали, что все бойцы, побеждавшие Фелдера, непременно проигрывали следующий поединок. Тенденция продолжилась. Пол также не оставил этот факт без внимания и пошутил о проклятии.

«Проклятие продолжается», — написал боец в социальной сети «Твиттер».

После побед над Фелдером проигрывали также Эдсон Барбоза, Росс Пирсон, Франциско Триналдо и Майк Перри.

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