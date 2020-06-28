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Бой Порье и Хукера вошёл в топ-3 по значимым ударам в истории лёгкого веса UFC

Бой Порье и Хукера вошёл в топ-3 по значимым ударам в истории лёгкого веса UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 4. В его главном поединке встретились Дастин Порье и Дэн Хукер, подарив зрителям один из самых ярчайших поединков года.

По прошествии пяти раундов оказалось, что схватка Порье с Хукером вошла в топ-3 по значимым ударам в истории лёгкого дивизиона. На двоих спортсмены пробили 308 точных удара. Больше было зафиксировано лишь в схватках всё того же Порье с Холлоуэем (359) и битве Тони Фергюсона с Рафаэлом дос Аньосом (320), сообщает официальный сайт UFC.

Напомним, что Порье победил Хукера решением судей. Поединок получил бонус как «Лучший бой вечера». Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентября минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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