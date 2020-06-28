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Хукер показал лицо после боя с Порье

Хукер показал лицо после боя с Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дэн Хукер показал, как выглядит его лицо после поединка с Дастином Порье. Новозеландец обратился к болельщикам и пообещал вернуться в скором времени.

«Привет всем! Вернулись в гостиницу. Прошёл проверку в больнице, всё в порядке, просто парочка ссадин на глазах. Но такова игра, никаких переживаний. Просто небольшой шаг назад, и я скоро вернусь», — сказал Хукер.

К видео было прикреплено и текстовое сообщение.

«Сообщение для тех, кто поддерживал меня. Отдаю должное Порье, он был лучше. Никаких оправданий и никаких сожалений», — написал Дэн.

Соответствующий пост доступен на странице новозеландца в «Инстаграме».

Напомним, Хукер проиграл Порье решением судей, а бой был признан лучшим на всём турнире.

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