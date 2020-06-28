Порье заработал почти в три раза больше, чем Хукер
Стали известны гонорары участников турнира UFC Вегас 4. Больше всего заработал участник главного боя вечера бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. До турнира ему была гарантирована выплата в размере $ 250 тыс., ещё $ 100 тыс. он получил за победу и ему был начислен бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера плюс $ 20 тыс. спонсорских выплат.
Таким образом, за турнир в Лас-Вегасе Порье в общей сложности заработал $ 420 тыс., сообщает Sportekz.
Его соперник Дэн Хукер получил почти в три раза меньше. Гарантированная выплата составила $ 80 тыс. ещё $ 50 тыс. он получил в качестве бонуса за участие в лучшем бою вечера, а $ 15 тыс. были получены от спонсорских поступлений. В общей сложности новозеландец заработал $ 145 тыс.
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