Джаррелл Миллер, не успев вернуться после дисквалификации, снова попался на допинге

Американский боксёр супертяжёлого веса Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) опять попался на допинге, сообщает BoxingScene. Таким образом, его возвращение на ринг снова откладывается. Последний раз Миллер боксировал в 2018 году и когда победил Богдана Дину.
В июне 2019 года он должен был побороться за титул чемпиона мира с Энтони Джошуа, но незадолго до схватки провалил допинг-тест. Тогда в его организме было обнаружено сразу три запрещённых препарата. В том числе гормон роста и эритропоэтин. Глава промоутерской компании Боб Арум отметил, что в этот раз в крови Миллера нашёлся один из трёх препаратов, которые Миллер принимал раньше.
Отметим, Джаррелл должен был вернуться на ринг 9 июля и встретиться с Джерри Форрестом. В этом бою, вероятнее всего, его заменит Карлос Такам.
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