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Нурмагомедов опубликовал фото с отцом

Нурмагомедов опубликовал фото с отцом
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Отец», — лаконично подписал фото в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. 25 апреля специалист был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.

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