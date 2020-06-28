Бой Поветкина и Уайта перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о причинах, по которым бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта был перенесён именно на 22 августа.



«Мы всегда планировали начать бойцовский лагерь 25 июля, но подбирали оптимальную дату для Диллиана Уайта. После этого появилась Лига чемпионов, организаторы которой сообщили, что они планируют проводить матчи 8 и 15 августа. В итоге мы решили перенести бой на 22 августа. Мы сможем устроить первый вечер бокса 1 августа, сразу после завершения АПЛ. Думаю, что для нас всё сложилось хорошо, весь август Sky будет транслировать бои, так что бокс действительно возвращается», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.



Изначально эта встреча должна была состояться в мае, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.



40-летний Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря минувшего года. Тогда он на вечере бокса в Саудовской Аравии встретился с Майклом Хантером, бой завершился вничью. Уайт последний раз бился на том же турнире, что и Поветкин, тогда он победил Мариуша Ваха.