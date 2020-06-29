«Когда русскому плохо, он обвиняет всех, кроме себя». А. Емельяненко процитировал Горького

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видеообращение в своём «инстаграме», в котором порассуждал на тему русской натуры.

«Прочитал Максима Горького, очень понравилось мне выражение: когда русскому человеку очень плохо живётся, он обвиняет в этом жену, бога, работу — всех, кроме самого себя. Такова русская натура. Мы всегда жалуемся на кого-то со стороны, чтобы оправдать нашу глупость, лень, наше неумение жить и работать.

Золотые слова он сказал. Не ленитесь, а работайте, и вам воздастся», — сказал Емельяненко в видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову в преддверии поединка, который состоится 24 июля.