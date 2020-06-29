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«$ 100 тыс. разлетаются быстро». Экс-боец UFC рассказал, как распределяется гонорар за бой

«$ 100 тыс. разлетаются быстро». Экс-боец UFC рассказал, как распределяется гонорар за бой
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Грей Мэйнард, выступавший в UFC в лёгкой весовой категории, затронул тему гонораров спортсменов.

«$ 100 тысяч за бой. 10% уходит на зарплату менеджеру, 15% — тренерам, от 5 до 10% — затраты на проведение тренировочного лагеря, 20% — налоги, даже со списаниями (сумма может быть и больше), 5-10% — отложить себе на пенсию, 5-10% — на инвестиции, не говоря уже о деньгах, которые вкладываются в другой источник стабильного дохода и фонд безопасности.

После этого остаётся только на жизнь. $ 100 тысяч разлетаются быстро», — написал он в своём «твиттере».

41-летний Мэйнард выступает в смешанных единоборствах с 2006 года. Последний бой он провёл в октябре 2018 года, проиграв Нику Ленцу. Всего на его счету 13 побед, 7 поражений и одна ничья, ещё один бой признали несостоявшимся.

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