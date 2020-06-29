Уайт: не являюсь чемпионом мира, потому что трусы вроде Фьюри не хотят драться со мной

Супертяжеловес Диллиан Уайт считает, что Тайсон Фьюри боится проводить с ним поединок.



«Я не являюсь чемпионом мира, потому что трусы вроде Тайсона Фьюри не хотят драться со мной. Поэтому я пока и не завоевал титул. Трусы Фьюри и Уайлдер не хотят выходить со мной в ринг. Они бегают от меня. Я сделал всё, чтобы заслужить право на титульный бой, но они от меня убегают. Я два или три года был обязательным претендентом на пояс Уайлдера, но так и не получил титульный бой. Фьюри делает те же вещи. Думаю, у нас с Фьюри был бы крупный бой. Я не знаю, почему он не хочет драться», — приводит слова Диллиана Уайта BoxingNews24.



Диллиан Уайт 22 августа встретится с Александром Поветкиным, на кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

