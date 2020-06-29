Уиттакер признался, что размышлял о завершении карьеры
Боец UFC Роберт Уиттакер признался, что размышлял о завершении карьеры до того, как подписал контракт на бой с Дарреном Тиллом.
«Нет, не думал, что точно закончу со спортом. Но знал, если за перерыв не отыщу искру, то повешу перчатки на гвоздь. Я должен был спокойно относиться к такому варианту, потому что смысл моего перерыва был в том, что не знал, что меня ждёт, как всё закончится и что буду делать после этого.
Потому это и было так странно. Даже сейчас чувствую странность. Решил взять перерыв без особой цели, просто отдыхал. Ложился спать, не ставя будильник, просто проживал день, а потом всё начиналось сначала. Это было странно, но мне это было нужно, я смог собраться с мыслями», — приводит слова Уиттакера BJPenn.
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