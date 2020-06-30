Боец ММА из-за кризиса на фоне пандемии бросила спорт и начала продавать интимные фото

Бывшая боец UFC Синди Дандуа во время пандемии коронавируса из-за финансовых трудностей бросила спорт и приняла решение продавать свои интимные фотографии на специальном сервисе, чтобы решить финансовые проблемы.



«Я лишилась своего зала на карантине, государство мне ничем не помогло, а полёты отменили. Это привело к финансовым трудностям. В итоге я решила зарегистрироваться на сервисе OnlyFans. Это поможет мне собрать деньги, чтобы заново открыть тренажёрный зал и вернуть ребятам их дом», — приводит слова Дандуа The Sun.



Британский сервис OnlyFans был создан для прямой коммуникации работников секс-индустрии со своими фанатами. В нём порнозвёзды и люди, оказывающие сексуальные услуги, ведут закрытые эротические блоги, публикуя снимки и видео для подписчиков.