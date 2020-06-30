Менеджер Хабиба Нурмагомедова уточнил данные о заработке бойца за публичное выступление

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, сколько тот зарабатывает за публичные выступления. Он отреагировал на информацию, появившуюся в издании BJ Penn, которое, ссылаясь на данные Forbes, указало, что Нурмагомедов получает $ 78 тыс. в день за выступления перед публикой.
«Это не совсем так. Его заработок за выступление составляет минимум $ 300 тыс. в день», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним соперником россиянина был Дастин Порье, потерпевший поражение в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, бой планируется провести в сентябре 2020 года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.
- 30 июня 2020
-
09:02
-
01:04
- 29 июня 2020
-
23:53
-
22:54
-
21:51
-
20:50
-
19:41
-
18:48
-
16:00
-
15:01
-
14:06
-
13:01
-
12:12
-
12:04
-
11:02
-
10:17
-
10:00
-
09:51
-
09:00
-
00:57
- 28 июня 2020
-
23:30
-
23:17
-
21:31
-
19:12
-
17:46
-
17:00
-
16:16
-
15:21
-
14:43
-
13:25
-
13:07
-
12:48
-
11:57
-
11:39
-
10:40