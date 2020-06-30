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Менеджер Хабиба Нурмагомедова уточнил данные о заработке бойца за публичное выступление

Менеджер Хабиба Нурмагомедова уточнил данные о заработке бойца за публичное выступление
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, сколько тот зарабатывает за публичные выступления. Он отреагировал на информацию, появившуюся в издании BJ Penn, которое, ссылаясь на данные Forbes, указало, что Нурмагомедов получает $ 78 тыс. в день за выступления перед публикой.

«Это не совсем так. Его заработок за выступление составляет минимум $ 300 тыс. в день», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним соперником россиянина был Дастин Порье, потерпевший поражение в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, бой планируется провести в сентябре 2020 года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.

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