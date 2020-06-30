Тренер Нурмагомедова: бой Хабиб — Сен-Пьер стал бы одним из лучших в истории

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возможном поединке подопечного со знаменитым канадцем Жоржем Сен-Пьером, бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях. Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры, но не исключил, что вернётся, если поступит достойное предложение.

«Мне хочется, чтобы такой бой прошёл, это был бы один из лучших поединков в истории. Хабибу хочется этого боя, Абдулманап (отец и тренер Хабиба. — Прим. «Чемпионата») хочет этого боя.

Но есть большая разница в весе, не факт, что Сен-Пьер сможет согнать вес. Не факт, что такой бой произойдёт, но мне бы очень хотелось его увидеть», — приводит слова Мендеса ТАСС.

На счету 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения. У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.